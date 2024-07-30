Петрозаводск, 30 июля, 2024, 15:04 — ИА Регнум. В Карелии обнаружили ещё тело ещё одного погибшего после прорыва дамбы на Беломорканале. Об этом в официальном Telegram-канале сообщает пресс-служба МЧС России по Республике Карелия.

Илья Тимин/РИА Новости

Как указано в публикации, ещё одной жертвой инцидента стала женщина. Её тело было обнаружено водолазами в районе посёлка Кочкома.

Как сообщало ИА Регнум, утром 29 июля на Беломорско-Балтийском канале произошёл прорыв дамбы. На территории посёлка Надвоицы, в котором проживает около 6 тыс. человек, разрушилась временная насыпь. В результате произошедшего произошло разрушение трёх домов. После ЧП стало известно об одном погибшем. Семерых пострадавших удалось спасти.

В этот же день Следственный комитет России возбудил уголовное дело после размыва перемычки на Беломорканале.

30 июля в оперативных службах Республики Карелии сообщили об обнаружении тела погибшего мужчины в районе посёлка Кочкома.