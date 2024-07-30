Москва, 30 июля, 2024, 14:41 — ИА Регнум. В России разработали дистанционно управляемое роботизированное средство для доставки боеприпасов на передовую, сообщил 30 июля глава Ростеха Сергей Чемезов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Евгений Биятов/РИА Новости

«С целью сокращения людских потерь разработано дистанционно управляемое роботизированное колесное средство для доставки боеприпасов, для перевозки раненых, для подвозки квадрокоптеров — всего, что необходимо», — сказал глава Ростеха.

Он уточнил, что в настоящее время идёт апробация в войсках, по результатам которой начнётся серийный выпуск машины.

Ранее российские военные показали, как испытывают и используют новый прототип наземного беспилотного транспортного средства «Айболит», созданного для эвакуации раненых с поля боя.

На полученных ИА Регнум кадрах можно увидеть, что взрослый мужчина может с лёгкостью уместиться на таком спасательном беспилотнике. Также бойцы продемонстрировали, что движется «Айболит» с высокой скоростью — порядка 20 км/ч — даже при условии перевозки двух крупных мужчин.

При этом «Айболит» — не первая нестандартная разработка, задействованная бойцами ВС России в зоне боевых действий. Так, 2 мая появились кадры с одного из направлений, на которых запечатлено, как военный едет на электросамокате по дороге мимо разбитой техники и разрушенных зданий.