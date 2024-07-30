Санкт-Петербург, 30 июля, 2024, 14:30 — ИА Регнум. Олимпийский чемпион по академической гребле в составе сборной СССР Владимир Ешинов умер на 76-м году жизни после продолжительной болезни, сообщается 30 июля в Telegram-канале Федерации гребного спорта России.

Игорь Уткин/РИА Новости Чемпионы СССР по академической гребле на двойке распашной Владимир Ешинов и Николай Иванов

«На 76-м году жизни после продолжительной болезни умер Владимир Николаевич Ешинов — заслуженный мастер спорта СССР по академической гребле, чемпион Европы, двукратный чемпион мира», — сказано в сообщении.

В федерации выразили соболезнования его родным и близким.

Владимир Ешинов — двукратный чемпион мира, серебряный и бронзовый призёр мировых первенств, чемпион и многократный призёр чемпионатов Европы. В 1976 году он завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Монреале.

После завершения спортивной карьеры работал тренером, старшим тренером спортивной команды Внутренних Войск МВД СССР, а также возглавлял учебно-спортивную базу гребли «Динамо».

Ешинов являлся президентом Федерации гребного спорта Санкт-Петербурга, а также возглавлял «Клуб олимпийских чемпионов». В Санкт-Петербурге ежегодно проводятся гонки на Кубок олимпийского чемпиона В. Н. Ешинова.