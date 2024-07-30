Рязань, 30 июля, 2024, 14:23 — ИА Регнум. В Рязанской области зарегистрировали три случая лихорадки Западного Нила, сообщило 30 июля региональное управление Роспотребнадзора.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Незамедлительно начато проведение противоэпидемических мероприятий в связи с регистрацией трёх случаев лихорадки Западного Нила на территории региона», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в очагах по месту проживания и отдыха заразившихся в отобранных на исследования экземплярах кровососущих насекомых вирус Западного Нила не обнаружен.

В настоящее время специалисты проводят обработку прибрежных зон водоёмов от личинок комаров в трёхкилометровой зоне от мест проживания и отдыха заболевших.

Как передавало ИА Регнум, 26 июля в пресс-службе Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России сообщили, что в РФ более 80% случаев лихорадки Западного Нила регистрируются в субъектах Южного федерального округа, а рост заболеваемости в других регионах происходит из-за изменения климата и смещения миграции перелетных птиц.

Эта вирусная инфекция чаще всего передаётся человеку через укусы заражённых комаров. Главным источником этого возбудителя являются птицы. Основными симптомами при лихорадке Западного Нила является боль в глазах, заторможенность, нарушения движения и чувствительности и судороги.