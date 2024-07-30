Сегежа, Карелия, 30 июля, 2024, 14:31 — ИА Регнум. Аварийный участок Беломорско-Балтийского канала будет закрыт для движения грузовых и круизных судов на период ремонта, сообщила пресс-служба администрации канала.

ГУ МЧС России по Республике Карелия

Отмечается, что разрушение временной строительной перемычки при реконструкции плотины №23 гидроузла №11 привело к падению воды в бьефе между 10-м и 11-м шлюзами. В связи с этим введён запрет на движение всех судов на участке 1246–1255 км.

Как пояснили РБК в Росморречфлоте, авария в Сегежском районе Карелии парализовала судоходство на участке между Белым морем и Выгозером. Суда не пойдут по этому участку, пока не будет возведена временная строительная перемычка, не восстановится навигационный уровень воды и не наполнится озеро Воицкое между 10-м и 11-м шлюзами.

В основном суда шли по каналу, чтобы доставить грузы в города на Кольском полуострове, на берегах Белого и Баренцева морей. Кроме того, по каналу проложены круизные маршруты на острова Соловецкого архипелага и в Архангельск, которые начинаются в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Самаре.

Как сообщало ИА Регнум, 29 июля в Сегежском районе Карелии размыло временную насыпь между двумя шлюзами Беломорканала, вода затопила посёлок и СНТ. Момент прорыва дамбы попал на видео. В районе объявили режим ЧС, Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ.

По данным МЧС, три человека числились пропавшими без вести. Тела двоих из них — мужчины и женщины — нашли 30 июля в районе посёлка Кочкома, в 11 км от места ЧП. Третьего продолжают искать.