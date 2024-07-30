Москва, 30 июля, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 30 июля провёл рабочую встречу с главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым, сообщила пресс-служба Кремля.

Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин и глава Ростеха Сергей Чемезов

Чемезов доложил главе государства о результатах работы госкорпорации за 2023 год и обозначил основные направления текущей деятельности «Ростеха», сказано в сообщении.

«Ростех» — основной исполнитель гособоронзаказа, в том числе по востребованным в зоне СВО образцам. Для нужд Минобороны поставлены новые серийные самолёты Су-34, Су-57, Су-35, Ил-76, Як-130, вертолёты Ми-28, Ка-52, танки Т-90М «Прорыв». Увеличены объёмы производства военной техники, самоходной артиллерии и боеприпасов», — сказано в сообщении.

Госкорпорация также производит более 150 видов медицинского оборудования, разрабатывает лекарственные препараты и вакцины против целого ряда инфекций, отметила пресс-служба. Уровень технологического суверенитета России и импортозамещения повышается, зарубежные комплектующие заменяются отечественными, создаются новые образцы гражданских и специальных транспортных средств, сказано в сообщении.

Кроме того, «Ростех» совместно с вузами и средними специальными учебными заведениями реализует общеобразовательные программы, создаёт инженерные школы и производственно-учебные центры, добавила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, в мае на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным глава «Ростеха» сообщил о наращивании производства управляемых авиационных бомб. Эти боеприпасы весьма востребованы при проведении спецоперации на Украине, отметил Чемезов.

В марте пресс-служба «Ростеха» проинформировала, что российская противотанковая ракета «Хризантема» после модернизации приобрела увеличенную дальность управляемого полёта при сохранении габаритов. Чемезов ранее пояснял, что противотанковые ракетные комплексы «Хризантема» и «Корнет» способны пробивать немецкие танки Leopard, поставляемые ВСУ западными странами, с любого ракурса.

Также в марте глава «Ростеха» сообщил, что новейший танк Т-14 «Армата» уже стоит на вооружении ВС РФ. При этом Чемезов отметил, что данная боевая машина «дороговата» и применять её в ходе СВО, вероятно, не будут.