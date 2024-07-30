Москва, 30 июля, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Перед выборами в Московскую городскую думу и избранием муниципальных депутатов в столице протестируют проведение электронного голосования, сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.

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По словам руководителя штаба Вадима Ковалёва, проведение тестового голосования запланировано на вторую половину августа. Он также призвал членов штаба предлагать свои вопросы, которые впоследствии вынесут на проверочное голосование.

30 июля в столице открылся набор граждан в корпус наблюдателей за выборами в Московскую городскую думу.

Ковалёв отметил, что наблюдать за электронным голосованием могут все желающие. Для этого создадут специальную страницу, на которой будет представлена информация о числе выданных и уже заполненных избирателями бюллетеней. Для продвинутых пользователей откроют доступ к инструменту на основе блокчейна, позволяющему проверить неизменность учёта голосов.

Выборы депутатов Мосгордумы продлятся три дня — с 6 по 8 сентября 2024 года. Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00 в любой из перечисленных дней. Доступ к онлайн-голосованию будет открыт на mos.ru с 08:00 6 сентября до 20:00 8 сентября.