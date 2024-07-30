Пекин, 30 июля, 2024, 13:39 — ИА Регнум. Евросоюз под предводительством Германии готовится вступить в вооруженный конфликт с Россией, пишет обозреватель Драголюб Боснич в статье для InfoBRICS.

VALDA KALNINA/EPA/ТАСС

«Похоже, они (европейские политические элиты) снова взялись за старое. Германия готовится разместить 800 тыс. военнослужащих НАТО для противодействия «российской угрозе» в Восточной Европе», — пишет он.

По его мнению, западные страны продолжают раскручивать спираль эскалации. Кроме того, ряд стран ЕС рассматривает вариант возвращения к обязательной военной службе.

«Это не оставит России иного выбора, кроме как в десятый раз продемонстрировать свою разрушительную мощь и наконец показать Европе, где её место — на коленях, умоляя о пощаде, что ей уже давно не в новинку», — заключил он.

Как передавало ИА Регнум, 22 июля президент Сербии Александр Вучич рассказал, что Запад готовится к прямому вооруженному конфликту с Россией намного быстрее, чем считают на Востоке, в Москве и в Белграде.

Президент Польши Анджей Дуда 17 июля заявил, что НАТО уже готовится к возможным военным действиям с Вооружёнными силами РФ. Он также выступил с утверждением, что победа России в конфликте на Украине приблизит потенциальное столкновение Москвы с НАТО.

Российские официальные неоднократно отмечали, что у Москвы нет никаких причин воевать с НАТО. Президент России Владимир Путин подчёркивал, что у РФ и альянса нет территориальных претензий друг к другу, а полномасштабный конфликт между ними поставит мир на грань третьей мировой войны.

В Кремле не раз подчёркивали, что Россия не представляла и не представляет никакой угрозы ни для одной из западных стран, а в ходе спецоперации на Украине Москва защищает свои интересы.

Владимир Путин в опубликованном 9 февраля интервью с журналистом Такером Карлсоном подробно объяснил, что в планах России нет нападений на страны НАТО. Однако западные политики постоянно «пугают» своё население российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, отметил Путин и подчеркнул готовность России к диалогу по Украине.