Ставрополь, 30 июля, 2024, 13:55 — ИА Регнум. На Ставрополье в отношении 18-летнего мужчины возбуждено уголовное дело за секс с несовершеннолетней сожительницей, несмотря на заключенный между ними брак по цыганским обычаям. Как объяснил источник ИА Регнум, цыганский брак не имеет никакой юридической силы и не отменяет законов РФ.

Константин Чалабов/РИА Новости

24 июня в районную больницу в селе Александровское Ставропольского края обратилась 16-летняя местная жительница. Девушка оказалась беременна.

«16-летняя пациентка цыганской народности была поставлена на учёт с диагнозом беременность более 9 недель. Поскольку 16-лет девушке исполнилось за несколько дней до обращения, беременность наступила в 15-летнем возрасте», — рассказал собеседник агентства.

Подобную информацию медики обязаны передавать в полицию, так как девушка несовершеннолетняя. По данному факту правоохранители начали проверку.

«Было установлено, что 18-летний мужчина цыганской народности вступал в половую связь с несовершеннолетней, с которой сожительствует по цыганским обычаям. По данному факту в отношении него 18 июля возбуждено уголовное дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» (ч. 1, ст. 134 УК РФ)», — рассказал собеседник агентства.

Подозреваемого отпустили под обязательство о явке. По данным источника, родственники задержанного пытались объяснить правоохранителям, что девушка была не против, и что между ними заключён брак по цыганским обычаям, который не оформлен официально. Следователям пришлось объяснять близким задержанного, что цыганский брак не имеет юридической силы на территории РФ.