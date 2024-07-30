Москва, 30 июля, 2024, 13:51 — ИА Регнум. В столице начался набор граждан в корпус наблюдателей за выборами в Московскую городскую думу, которые состоятся в сентябре, сообщили в Общественном штабе по наблюдению за голосованием в городе.

Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Руководитель штаба Вадим Ковалёв на первом заседании организации рассказал, что за годы работы в столице выработался московский стандарт наблюдения за ходом голосования.

«Его формируют не только все подразделения, традиционно входящие в структуру ОШ, но и в первую очередь наблюдатели на каждом избирательном участке и видеонаблюдатели в штабе, то есть корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы», — добавил он.

Ковалёв также отметил, что наблюдать за электронным голосованием могут все желающие. Для этого создадут специальную страницу, на которой будет представлена информация о числе выданных и уже заполненных избирателями бюллетеней. Для продвинутых пользователей откроют доступ к инструменту на основе блокчейна, позволяющему проверить неизменность учёта голосов.

По словам начальника управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артёма Костырко, основная функция таких электронных сервисов — наблюдать за ходом проведения голосования в режиме реального времени. В данном случае предусмотрены два варианта наблюдения, которые дают разный объём информации.

Выборы депутатов Мосгордумы продлятся три дня — с 6 по 8 сентября 2024 года. Жителям столицы предстоит определить 45 депутатов по одномандатным округам.