Москва, 30 июля, 2024, 13:28 — ИА Регнум. На мультиспортивной площадке в «Лужниках» откроется зона экстремальных видов спорта. Она начнет работу 3 августа в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».

Василий Иванов ИА REGNUM Скейт-шоу

Как сообщили в пресс-службе Департамента спорта города Москвы, пространство оборудуют в соответствии с нормами и регламентами проведения соревнований по мотофристайлу, биг-эйру и самокатному спорту. Заниматься в скейт-парке смогут как начинающие спортсмены, так и профессионалы.

3 августа в экстрим-парке пройдут соревнования по BMX-фристайлу. В фиджитал-зоне организуют мастер-классы профессиональных райдеров. Все желающие смогут попробовать свои силы в свободном катании. 4 августа российские и зарубежные спортсмены, прошедшие квалификацию, вновь поборются за первенство.

Мультиспортивная площадка форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» посвящена развитию спорта и инновациям. Всего в «Лужниках» появится 18 тематических зон, посвященных пляжному футболу и волейболу, настольному теннису, бадминтону, шахматам, фрисби и другим видам спорта.

Напомним, как ранее сообщало ИА Регнум, форум-фестиваль пройдет с 1 августа по 8 сентября более чем на 30 площадках столицы.