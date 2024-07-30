Москва, 30 июля, 2024, 13:19 — ИА Регнум. ВС России уничтожили радиолокационную станцию воздушной разведки «Марс-Л» Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 30 июля на брифинге проинформировал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожена радиолокационная станция воздушной разведки «Марс-Л»», — сообщил представитель оборонного ведомства.

Кроме того, Минобороны доложило, что российские войска поразили скопления живой силы и военной техники ВСУ в 137 районах.

Как передавало ИА Регнум, 29 июля Министерство обороны сообщило, что российские военные ударом «Искандера» уничтожили американскую реактивную систему залпового огня М270А1 MLRS у Новотроицкого.

26 июля Конашенков рассказал, что средства противовоздушной обороны армии России с 20 по 26 июля сбили украинский вертолёт Ми-8 и 623 беспилотника ВСУ. Он уточнил, что также за это время были сбиты десять американских оперативно-тактических ракет ATACMS, две тактические ракеты «Точка-У», девять управляемых авиационных бомб Hammer французского производства и 36 американских реактивных снарядов HIMARS.

ВСУ неизбежно понесут новые большие потери, если военный конфликт продолжится, заявил 21 июля отставной офицер армии США Дэниел Дэвис. Военный отметил, что ВСУ из-за отчаянного положения на фронте грозит развал, подчеркнув, что глава киевского режима Владимир Зеленский не хочет делать то, что в сложившейся ситуации делать необходимо.