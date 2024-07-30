Москва, 30 июля, 2024, 13:29 — ИА Регнум. В спортивном комплексе «Лужники» в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» откроется павильон, посвящённый развитию экономики столицы. Об этом сообщила заместитель мэра города, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Смышляев Алексей/ТАСС

По её словам, главная задача мероприятия — показать роль человека в формировании большой экономической системы города. Каждый вносит свой ценный вклад в развитие столицы, а объединение усилий делает экономику Москвы одной из самых сильных и устойчивых в мире, заключила Багреева.

«Мы приготовили для гостей форума-фестиваля много интересного и приглашаем всех посетить самое яркое и масштабное событие второй половины лета в столице», — добавила заммэра.

Для гостей павильона «Экономика Москвы» подготовлена цифровая экспозиция, благодаря которой посетители больше узнают об экономических достижениях города. Помимо этого на площадке будет организовано пространство, где каждый желающий сможет создать аватар на экономическую тему и отправиться в интерактивное путешествие, которое покажет, как повседневные действия влияют на экономику столицы.

Также гости форума-фестиваля решат задачи по выстраиванию более эффективных производственных процессов. Сообщается, что в павильоне расположена лаундж-зона, где можно поиграть в настольные игры, зарядить гаджеты, послушать подкасты и скачать книги на по экономическим темам.

Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» состоится в столице с 1 августа по 8 сентября. Он представит москвичам и гостям столицы главные инновации и достижения во всех сферах жизни города. Более чем на 30 площадках пройдут различные культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвящённые развитию одного из самых современных мегаполисов мира.