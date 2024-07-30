Ростов-на-Дону, 30 июля, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту столкновения поезда и грузовика в Волгоградской области передано в отдел по расследованию особо важных дел Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета в Ростове-на-Дону, сообщила пресс-служба СК 30 июля.

Дмитрий Рогулин/ТАСС

Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения транспорта, сказано в сообщении в Telegram-канале управления.

«Уголовное дело, возбуждённое по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ, для дальнейшего расследования передано во второй отдел по расследованию особо важных дел (с дислокацией в г. Ростов-на-Дону) Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации», — отметила пресс-служба.

Следователи и следователи-криминалисты осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, изъяли необходимую документацию, назначили ряд экспертиз, сказано также в сообщении. Расследование дела продолжается, добавила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, ЧП произошло 29 июля на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области. Девять вагонов пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Казань — Адлер, сошли с рельсов после столкновения состава с КамАЗом. Семь вагонов перевернулись.

Движение на участке железной дороги было приостановлено. Позднее его возобновили, но некоторые поезда следовали с опозданием.

Причиной схода вагонов стал выезд грузовика на пути и экстренное торможение поезда, кабина грузовика после столкновения отлетела на несколько метров, рассказали сотрудники оперативных служб. Водитель КамАЗа проехал на красный свет, отмечало МВД. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения.

В результате происшествия пострадали 52 человека. 21 человек, в том числе 10 детей, были госпитализированы. Состояние трёх пострадавших врачи оценивали как тяжёлое.

Водителем КамАЗа оказался 43-летний индивидуальный предприниматель Асламбек Усматов, рассказал источник ИА Регнум. По предварительным данным, мужчина в результате ДТП получил черепно-мозговую травму и повреждения ног, его госпитализировали.