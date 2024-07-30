Москва, 30 июля, 2024, 13:11 — ИА Регнум. Центральная группировка ВС РФ в минувшие сутки освободила населённый пункт Ленинское в ДНР, сообщило 30 июля Министерство обороны.

Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения группировки улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям пяти бригад ВСУ, сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населённый пункт Ленинское Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям 31-й, 32-й, 47-й механизированных, 1-й танковой, 68-й пехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Торецк, Желанное, Воздвиженка, Сергеевка, Гродовка, Николаевка и Новгородское Донецкой Народной Республики», — сообщило Минобороны.

Кроме того, подразделения группировки «Центр» отразили шесть контратак штурмовых групп ВСУ, потери противника составили до 315 человек, также ВСУ лишились нескольких единиц техники, в том числе танка, двух боевых машин пехоты и двух гаубиц, сказано в сообщении.

Также 30 июля ведомство сообщило, что средства ПВО в минувшие сутки сбили зенитную управляемую ракету Patriot, семь снарядов HIMARS и 45 беспилотников ВСУ. Кроме того, российские войска уничтожили радиолокационную станцию воздушной разведки противника «Марс-Л». Группировка войск «Днепр» в минувшие сутки уничтожила четыре полевых склада боеприпасов ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, 29 июля Минобороны сообщало об освобождении населённого пункта Волчье в ДНР, днём ранее — об освобождении посёлков Прогресс и Евгеновка (также в Донецкой Народной Республике). 27 июля ведомство проинформировало об освобождении населённого пункта Лозоватское в ДНР.

Главным событием прошедшей недели (22–28 июля) на фронте стал прорыв линии обороны ВСУ на покровском направлении, отмечал ранее обозреватель ИА Регнум Сергей Адамов. Началась битва за Покровск, одновременно идут тяжёлые бои в торецкой агломерации, указывал автор.