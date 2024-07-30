Москва, 30 июля, 2024, 13:10 — ИА Регнум. Обвинения в том, что Россия якобы является самой серьёзной угрозой для выборов в США, являются абсурдными, заявил 30 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Aimee Dilger/Global Look Press

Ранее управление директора национальной разведки США в своём отчёте под названием «100 дней до выборов» заявило, что Россия, Китай и Иран якобы привлекают американских граждан для «распространения пропаганды, которая продвигает их интересы в преддверии выборов в США».

По словам представителя Кремля, таких заявлений будет ещё много по мере того, как будут приближаться выборы президента США, поскольку Москва «является фактором, который эксплуатируют и республиканцы, и демократы».

«Эти обвинения абсурдны», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как передавало ИА Регнум, 28 июля помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что для Москвы нет никакой разницы, кто победит на президентских выборах в США, поскольку в лучшую сторону для России пока ничего не меняется.

26 июля Песков заявил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп проявляет больше политической мудрости в поддержании диалога с Россией, но тем не менее де-факто такие действия ни на что не влияют. Он напомнил, что при бывшем президенте США ввели огромное количество санкций против России. В Кремле понимают, что Трамп мало чем отличается от всех остальных американских лидеров, указал пресс-секретарь российского лидера.