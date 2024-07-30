Париж, 30 июля, 2024, 13:08 — ИА Регнум. Выступившая на церемонии открытия Олимпиады в Париже французская исполнительница Барбара Буч подала жалобу из-за травли в интернете, сообщает издание Francetvinfo.

Кадр из трансляции Барбара Буч

Женщина приняла участие в скандальной пародии трансвеститов и представителей ЛГБТ (признано в РФ экстремистским движением и запрещено) на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи.

«Буч стала объектом неслыханной волны кибербуллинга и клеветы. Она подаёт жалобу на эти действия, совершённые как гражданами страны, так и иностранцами», — сообщил изданию её адвокат.

Он также добавил, что Буч угрожали убийством, а также многократно её оскорбляли.

«Тайная вечеря» — монументальная роспись работы Леонардо да Винчи, созданная им в 1495–1498 годах. На ней изображена сцена последней трапезы Христа со своими двенадцатью ближайшими учениками.

Как передавало ИА Регнум, церемония открытия Олимпийских игр прошла в Париже 26 июля. Открытие Олимпиады подверглось сильной критике по всему миру. Так, американский предприниматель Илон Маск назвал вопиющим неуважением к христианам пародию трансвеститов на «Тайную вечерю».

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что церемония открытия Олимпиады в Париже была жалким зрелищем. Медведев добавил, что Франция под руководством президента Эммануэля Макрона «деградировала до уровня продажной девки», которая кривляется «под улюлюканье спятившей безбожной толпы».

Политолог, декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот в разговоре с ИА Регнум отметил, что открытие Олимпийских игр в Париже стало символом отказа от гуманизма, высших целей и достижений человечества.