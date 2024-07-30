Москва, 30 июля, 2024, 17:13 — ИА Регнум. Ситуация с непризнанием певицы Аллы Пугачёвой иностранным агентом долго время не находит решения, что вызывает много вопросов. Об этом 30 июля корреспонденту ИА Регнум заявил общественный деятель Вадим Манукян, комментируя заявление Минюста о том, что он не нашёл основания для признания Пугачёвой иноагентом. В Минюсте отметили, что в случае выявления признаков иностранного агента Пугачёва будет включена в реестр.

Манукян указал, что Пугачёва принимала участие в фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале, находилась в окружении певца Андрея Макаревича (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и других русофобов, которых в России уже признали иностранными агентами.

«То, что Пугачёва находится под влиянием иноагентов очевидно. Однако неизвестны принципы, которыми руководствуется Минюст, не находя оснований для признания Пугачёвой иностранным агентом, в то время как в других случаях даже за меньшее нарушение люди признавались иноагентами. Есть все основания для признания Пугачёвой иностранным агентом: она уехала за границу, рассказывает там о холопах и рабах, её муж является иноагентом», — подчеркнул общественный деятель.

Манукян предложил Минюсту раскрыть алгоритм принимаемых решений и объяснить, что означает иностранное влияние. Он также поинтересовался, под каким влиянием находится Пугачёва, если она постоянно живёт за рубежом и общается с иноагентами. По мнению общественного деятеля, если Минюст ответит на эти вопросы, то сможет для себя решить, находится ли Пугачёва под иностранным влиянием и является ли иноагентом.

В свою очередь социальный аналитик Роман Алёхин отметил, что решение о признании певицы Аллы Пугачёвой иностранным агентом будет приниматься на самом высоком уровне.

«Рано или поздно в отношении Пугачёвой такое решение будет принято. Ей дают время одуматься, но вряд ли она это сделает. С позиции обычного человека Пугачёву уже давно нужно признать иноагентом за её высказывания. Однако зная как работает система, понимаешь, что ей дают второй шанс», — пояснил аналитик.

Как передавало ИА Регнум, 9 июля Алла Пугачёва опубликовала провокационный пост в соцсетях после падения украинской ракеты на детскую больницу «Охматдет» в Киеве. Первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлёв после этого призвал признать певицу иностранным агентом и лишить имущества, которое находится на территории России.

Певица неоднократно резко высказывалась о родной стране и её жителях. Так, в марте Пугачёва выложила в соцсети видеообращение, в котором заявила, что «нормальные люди в Россию возвращаться не собираются».

После теракта в «Крокус Сити Холле» Пугачёва шесть дней никак не реагировала на трагедию, а затем разместила пост о том, что скорбь якобы должна быть в душе, а не на страницах в соцсетях. Это вызвало волну возмущения в Сети.

По мнению политолога, декана факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрия Кота, Пугачёву и ей подобных деятелей давно пора признать иноагентами. Он подчеркнул, что певица — действительно враг, который уже долго работает против России.