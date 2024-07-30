Вашингтон, 30 июля, 2024, 12:59 — ИА Регнум. Россия и Китай оспорили на сессии Международного органа по морскому дну претензии США на 1 млн кв. км морского дна. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Владимир Станулевич ИА Регнум

Отмечается, что российская и китайские стороны заявили, что претензии США на морское дно являются необоснованными и должны быть отклонены.

Как сообщает агентство, российский дипломат указал на то, что Вашингтон не ратифицировал Конвенцию ООН по морскому праву, поэтому односторонние претензии США ставят под угрозу хрупкий международный баланс, а также целостность конвенции.

В свою очередь китайская сторона подчеркнула, что Вашингтон не имеет права выдвигать такие претензии в одностороннем порядке и не может рассчитывать на получение выгод от конвенции, не ратифицировав её.

Как передавало ИА Регнум, в конце декабря 2023 года власти США завили о расширении части собственной территории континентального шельфа в Арктике. На территорию в Северном полушарии Земли площадью около 1 млн кв. км также претендуют Россия и Канада. Американские границы континентального шельфа, помимо Арктики, проходят в Атлантике, Тихом океане и Мексиканском заливе, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Госдепартамента.

Согласно международному праву, государства, под юрисдикцией которых находятся шельфы, имеют экономические права на добычу природных ресурсов на морском дне и под ним.

В Госдуме считают, что расширение США собственной части континентального шельфа в Арктике может привести к усилению напряжённости. Глава комитета ГД по Арктике Николай Харитонов заявил о необходимости доказать геологическую принадлежность этих территорий так, как в своё время это сделала Россия. Тогда под воду спускался научный аппарат, который проводил исследования недр. В итоге удалось собрать большую доказательную базу, и заявку России на шельф рассматривала подкомиссия ООН. США же не ратифицировали Конвенцию по морскому праву, подчеркнул Харитонов.