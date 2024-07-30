Вашингтон, 30 июля, 2024, 12:53 — ИА Регнум. В новой «арктической» стратегии Пентагона указано, что в ближайшие годы начнётся противостояние северных государств за ресурсы Арктики, однако США даже с учётом поддержки союзников по НАТО может не хватить военно-морской силы для освоения региона, отметил в своей публикации 30 июля обозреватель «РИА Новости» Андрей Коц.

US Navy/Global Look Press

РФ и Китай углубляют своё сотрудничество, препятствуя тем самым планам США по работе в Арктике, а западные санкции против России пошли ей на пользу, поскольку Москва нашла других покупателей для своего экспорта и осваивает Север ещё быстрее, чем прежде, отмечается в стратегии Пентагона.

Вступление в НАТО Финляндии и Швеции помогло США укрепить своё положение в регионе, однако у этих стран, как и у других союзников Вашингтона в регионе, недостаточно ледоколов и других необходимых сил, в том числе военно-морских, полагает обозреватель агентства.

Положение России является гораздо более выгодным — как по числу ледоколов, так и по логистике, числу военных баз и аэродромов и готовности войск выполнять поставленные задачи, отметил автор. Россия готова к потенциальной битве за важнейший регион, резюмировал Коц.

Как передавало ИА Регнум, 13 июля бывший верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис отметил превосходство ледокольного флота России над судами, имеющимися у стран — членов военного блока. Также он подчеркнул, что Москва имеет более активную и последовательную программу освоения Арктики.

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что Арктика обладает колоссальным потенциалом, а развитие её территорий является неоспоримым приоритетом для страны. 28 июня стало известно, что правительство РФ направит около 30 миллиардов рублей на развитие инфраструктуры в местах дислокации воинских формирований в Арктике.

28 июля помощник президента России Николай Патрушев сообщил, что Владимир Путин принял решение о создании Морской коллегии РФ. Основной задачей новой структуры станет координация органов власти в сфере морской политики.

24 июля Патрушев заявил, что Путин поручил скорректировать документы стратегического планирования, которые нужны для развития Военно-морского флота и эффективной защиты национальных интересов страны. Он отметил, что США и страны НАТО наращивают военно-морское присутствие в районах Мирового океана, в том числе в акваториях, прилегающих к территории России, и с учётом возрастающих угроз Россия обязана укреплять Военно-морской флот.