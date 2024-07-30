Москва, 30 июля, 2024, 12:36 — ИА Регнум. Первые арбузы и дыни раннеспелых сортов появились на ярмарках выходного дня в Москве. Их привозят из Астраханской, Ростовской и Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Дагестан.

Дарья Антонова ИА REGNUM Арбузы и дыни на прилавке

Московские ярмарки — это возможность для покупателей приобрести фермерские товары в шаговой доступности от дома, а для небольших производителей — представить свой ассортимент в столице.

Как отметили в Департаменте торговли и услуг города Москвы, каждый поставщик гарантирует качество и свежесть продуктов, а специалисты Комитета ветеринарии города Москвы проверяют их непосредственно перед отправкой на прилавок.

Сейчас в столице работает 56 ярмарок выходного дня.

Напомним, как ранее сообщало ИА Регнум, на российскую антарктическую станцию «Восток» доставили фитотехкомплекс для выращивания арбузов.