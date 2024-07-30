Москва, 30 июля, 2024, 12:37 — ИА Регнум. Более 500 тысяч человек посетили бассейны под открытым небом в Москве с начала лета, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Сергей Бобылев/ТАСС

«Всего в городе работает свыше 20 зон отдыха с открытыми бассейнами — городские и частные. Воду в них фильтруют и подогревают. Площадки оборудованы шезлонгами, зонтиками, раздевалками, душевыми, кафе, пунктами проката», — рассказал Собянин.

На данный момент отдохнуть у воды москвичи и гости столицы могут на девяти городских природных зонах. Летние бассейны работают в ландшафтном парке «Митино», парках «Ходынское поле», «Сокольники», «50-летия Октября», «Красная Пресня», «Дубки», «Серебряный бор», «Фили» и «Москворецкий».

Также зоны для отдыха у воды подготовлены на площадках фестиваля «Московские сезоны», в парке развлечений «Остров мечты», на Северном речном вокзале, в спортивных комплексах «Лужники», «Чайка», «Акватория ЗИЛ» и «Формула воды».

По словам мэра, в 2023 году бассейны появились в пяти парках и на двух фестивальных площадках. В текущем сезоне количество бассейнов под открытым небом было увеличено, их открыли в девяти парках и на 12 фестивальных площадках, заключил Собянин.

Для комфортного отдыха температура воды постоянно контролируется. В бассейнах для взрослых она не превышает 29–30 градусов, в детских — 31 градуса. Каждый бассейн оборудован медицинскими постами и спасательными вышками. Для посещения таких зон необходимо предварительно зарегистрироваться на mos.ru. Билеты для входа приобретаются в кассах или на сайтах.