Атланта, США, 30 июля, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Погрязший в долгах индийский рабочий Раджу Гауд нашёл в арендованной у правительства шахте гигантский алмаз весом 19,22 карата, стоимость которого оценили в 95 тысяч долларов, сообщает CNN.

Соцсети Раджу Гауд

По данным телеканала, 40-летний мужчина погряз в долгах, пытаясь прокормить большую семью. Он арендовал у правительства шахту около двух месяцев назад, где и нашёл драгоценный камень. После этого мужчина отвёз алмаз властям, где камень проверили на подлинность, взвесили и определили его цену.

За обнаруженный алмаз Гаунд получит большую компенсацию от государства и планирует потратить её на выплату долга и строительство нового дома.

«Первое, что я сделаю, это верну долг в размере 6 тысяч долларов. Затем мы инвестируем в получение образования всеми детьми, строительство домов, покупку земли и, возможно, трактора», — признался индийский рабочий.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Азове Ростовской области археологи обнаружили во время раскопок клад из 24 серебряных монет ранней Петровской эпохи. По словам кандидата исторических наук, заведующего отделом археологии музея Андрея Масловского, такая сумма по меркам той эпохи примерно равна подушной подати с крестьянина минимум за полгода.