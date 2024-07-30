* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 30 июля, 2024, 15:40 — ИА Регнум. Пародист и телеведущий Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) продолжает обращаться в российские суды, чтобы оставаться в информационном поле. Такое мнение 30 июля корреспонденту ИА Регнум высказал социальный аналитик Роман Алёхин, комментируя обращение Галкина в Верховный суд России с целью обжаловать отказ в исключении его из списка иноагентов.

Александр Казаков/ИЗВЕСТИЯ

Суд зарегистрировал жалобу 23 июля, однако дата заседания по ней пока не назначена. Иск направлен на признание незаконным распоряжения о включении в реестр физлиц-иноагентов и его отмену.

Алёхин отметил, что Галкин не просто русофоб, он ненавидит Россию и не считает её своей Родиной, комик подчёркивает это везде. Галкин не является «испуганным патриотом», который в начале СВО сделал необдуманное заявление, а затем стал искать возможность вернуться домой. Он продолжает свою антироссийскую риторику, добавил аналитик.

«Подавая иски в суд, Галкин пытается оставаться в информационном поле для определённой аудитории таких же русофобов, как и он сам. В России есть скрытые лоббисты европейских ценностей, которые не хотят видеть Россию самостоятельным сильным государством, а желают ей колониального будущего. Галкин и его адвокаты понимают, что Верховный суд примет такое же решение, как и предыдущие инстанции», — отметил Алёхин.

Как передавало ИА Регнум, 16 сентября 2022 года российский Минюст включил Галкина в реестр иноагентов за получение финансирования от Украины при «осуществлении политической деятельности».

Комик предпринял несколько попыток оспорить это решение. Летом 2023 года Замоскворецкий суд Москвы оставил шоумена в статусе иноагента. В мае 2024 года жалобу Галкина отказался удовлетворить Второй кассационный суд общей юрисдикции.

По мнению общественного деятеля Вадима Манукяна, пародист в попытке выйти из списка иноагентов пойдёт до конца, так как лицам с таким статусом всё сложнее зарабатывать в России, а законодательство в этой сфере постепенно ужесточается. Кроме того, у Галкина в стране осталось имущество, и он боится его потерять. Однако нет признаков того, что Галкин вышел из-под иностранного влияния, поэтому у судов и Минюста есть достаточные основания для сохранения его в этом статусе, пояснил эксперт.