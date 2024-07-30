Москва, 30 июля, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Эксперты центра финансовой грамотности при поддержке московского департамента финансов организуют занятия в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!». Об этом сообщает сайт мэра и правительства столицы.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Например, 31 июля в парке «Красная Пресня» состоится тактильная игра «Угадай, что»: её участники на ощупь отгадают предметы из финансового сундучка. Кроме того, гостям нужно будет придумать про эту вещь короткую историю, связанную с финансами. А специалисты, в свою очередь, дадут рекомендации родителям и расскажут, как эффетктивно распоряжаться средствами.

А 7 августа в сквере у Дома Н. В. Гоголя состоится лекция «Деньги на ветер: финансовые ошибки литературных героев». Эксперт Наталья Пивкина расскажет о правилах управления семейным и личным бюджетом, грамотном контроле доходов и расходов, а также ознакомит гостей с основами долгосрочного планирования финансов. Многие вещи, в том числе последствия спонтанных покупок и нерационального расходования средств, она разберёт на примерах литературных героев.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно о проведении в Москве Недели финансовой грамотности. Она пройдет с 23 по 29 августа в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» на площадке «Заповедного посольства» в парке «Зарядье».

Гостей ожидают лекции, квизы, мастер-классы, встречи с популярными блогерами, консультации, цифровые выставки, кинолектории и интерактивы. Всего в программе более 100 мероприятий, которые рассчитаны на все возрастные группы.