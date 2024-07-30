Москва, 30 июля, 2024, 12:13 — ИА Регнум. Газпромбанк подвел итоги работы розничного бизнеса и цифровых сервисов за первое полугодие 2024 года. Впервые число активных розничных клиентов банка превысило 5 млн, увеличившись на 400 тыс. человек за 6 месяцев 2024 года. До конца года банк ставит перед собой еще более амбициозную задачу: привлечь за год 1 млн клиентов и расширить активную клиентскую базу до 6 млн человек.

Пресс-служба Газпромбанка Газпромбанк

«Мы демонстрируем отличные бизнес-показатели благодаря эффективности нашей стратегии и комплексному подходу к развитию всей продуктовой линейки», — прокомментировал заместитель председателя правления Газпромбанка Алексей Попович. Он подчеркнул, что задача банка до конца года — показать рекордный прирост активной клиентской базы и портфеля пассивов, динамично развивать карточные продукты и переводы и выйти на федеральный уровень масштабирования цифровых сервисов. «Мы понимаем амбициозность этих целей и настроены на достижение высоких результатов», — отметил Попович.

Количество клиентов в мобильном и интернет-банке Газпромбанка за первое полугодие период выросло на 9,8%, до 4,2 млн активных клиентов. Банк планирует до конца года достичь результата 4,7 млн клиентов.

Кроме того, Газпромбанк продолжает активно трансформировать сеть отделений: за первое полугодие 2024 года было открыто четыре офиса нового формата в Москве и Санкт-Петербурге, а до конца года планируется открыть еще более 30 таких отделений по всей стране.

Стабильность, расширение новых каналов открытия продуктов и одни из самых привлекательных условий по депозитам позволили банку почти на треть нарастить портфель вкладов и накопительных счетов розничных клиентов (без учета premium banking): прирост составил 350 млрд рублей (+27%). Рост показал и карточный бизнес — за первое полугодие 2024 года было выдано более 1,2 млн дебетовых карт, в июне зафиксирован рекорд для банка — оформлено более 200 тыс. активных карт.

Уверенный результат Газпромбанк показал и в сегменте розничного кредитования, где прирост портфеля кредитных карт составил 14%, до 39 млрд рублей. К концу года банк планирует увеличить портфель уже до 43 млрд рублей (+30% за год).

В залоговом кредитовании Газпромбанк показал заметный результат в увеличении портфеля автокредитов: за полгода этот показатель вырос на 27% и превысил 53 млрд рублей.

Более 70 тыс. новых клиентов премиум-сегмента выбрали Газпромбанк в первом полугодии 2024 года (+20%), что стало одним из лучших показателей на рынке, продемонстрированном командой «Газпромбанк Премиум». Портфель пассивов премиальных клиентов увеличился на 150 млрд рублей (+26%). Такой результат был достигнут во многом благодаря высокому спросу на сберегательные продукты, карту UnionPay Diamond, запуску премиальной кредитной карты с самым большим лимитом и грейс-периодом и спортивным программам лояльности.

Цифровые сервисы Газпромбанка и его партнеров также получили активное развитие. На сегодняшний день более 4 млн клиентов активно пользуются сервисом оплаты Gazprom Pay, подпиской «Газпром Бонус» и транспортным приложением GorodPay. К концу года общее количество пользователей сервисов Газпромбанка и его партнеров может превысить 7 млн человек.

За прошедшее полугодие в два раза увеличилось количество ежемесячных транзакций с Gazprom Pay на человека, сервис привлек клиентов на ежедневное использование метода оплаты. Всего за указанный период было подключено 188 новых сайтов-партнеров, а оплачивать покупки с Gazprom Pay теперь можно на более чем 1200 площадках.

В рамках GorodPay объем пополнений транспортных карт вырос на 60%, число регионов присутствия сервиса — до 42. Также появилась возможность покупки билетов на пригородные поезда в Северо-Западном федеральном округе РФ.

Уже более 280 тыс. абонентов ежедневно пользуются сотовой связью партнера банка оператора «ГПБ Мобайл», которая обеспечивает конфиденциальность общения и защиту от спама. В первом полугодии «ГПБ Мобайл» обновил продуктовую линейку, запустил новые пакеты в международном роуминге и собственный контактный центр. Средний чек на клиента увеличился в полтора раза по сравнению с декабрем 2023 года, при этом выручка за полугодие уже превысила годовой показатель за весь прошлый год.