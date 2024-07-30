Москва, 30 июля, 2024, 11:32 — ИА Регнум. Операторы дронов-разведчиков ВСУ на артёмовском направлении зачастую имеют недостаточную подготовку, сообщил взятый в плен под Артёмовском украинский военный Альберт Григорович.

Станислав Красильников/РИА Новости

По его словам, неподготовленность украинских операторов даёт возможность разведывательным группам ВС России незаметно проходить в ближний тыл.

При этом военнопленный добавил, что из-за командования украинским операторам также дают неправильную координацию или неправильные команды.

«То есть они смотрят в одну точку, но забывают про другую, через которую (российские) ДРГ прошли, заняли позиции уже за нашими позициями», — цитирует его RT.

Так, сказал пленный, один раз из-за этого ВС России смогли уничтожить сразу несколько групп военных ВСУ, которые выдвигались на позицию и не знали, что на их пути будут российские военные.

«Я просто наблюдал, как наших бойцов посылают, говорят им, что там всё чисто. А их уже встречали и просто обнуляли, и не одну группу, за день по две-три, по 15 человек обнуляли», — заключил Григорович.

Как передавало ИА Регнум, ранее группа военнослужащих ВСУ сдалась в плен в ДНР после атаки украинского же дрона-камикадзе. Бойцов ВСУ отправили штурмовать российские позиции. По прибытии украинские военные попали под удар беспилотника и получили ранения. Однако военное командование украинской армии приказало им продолжать штурм. Когда бойцы встретили отпор со стороны российских сил, военнослужащие ВСУ поспешили укрыться на втором этаже полуразрушенного здания. После этого украинский дрон залетел в окно дома, где укрывались бойцы ВСУ.

16 июля стало известно, что российские военные впервые взяли в плен в Донецкой Народной Республике (ДНР) бойцов украинского батальона «Шквал» 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ, состоящего из бывших заключенных. Отмечалось, что их отправили контратаковать позиции ВС России на данном участке фронта, однако все эти попытки провалились.