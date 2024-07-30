Мадрид, 30 июля, 2024, 11:30 — ИА Регнум. Российскому парусному фрегату «Штандарт» разрешили зайти в испанский порт Виго. Об этом сообщила пресс-служба управления торгового флота Испании.

Иван Секретарев/РИА Новости

Уточняется, что штандарту разрешено войти в порт для пополнения продовольствия, а также для замены некоторых частей судна.

«Главное управление торгового флота <…> разрешило вынужденный заход судна «Штандарт» строго на время, необходимое для проведения операций по снабжению и замене», — приводят «Известия» сообщение управления.

При этом ведомство отметило, что после завершения необходимых операций судно должно отбыть из порта как можно скорее.

Мартусь, слова которого приводят «РИА Новости», заявил, что обжалует решение о европейских санкциях в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Несмотря на сложившуюся ситуацию, фрегат планирует принять участие в морском фестивале в Нормандии во Франции, добавил Мартусь.

Как передавало ИА Регнум, 23 июля российское судно не пустили во Францию. Это произошло после того, как в антироссийские санкции ЕС добавили формулировку о «копиях исторических судов», которым является фрегат.

После этого судно решило отправиться в Испанию и пришвартоваться в порту Виго, но и там получило отказ. Ранее в беседе с ИА Регнум Мартусь заявил, что за 25 лет путешествий фрегата и участия в фестивалях по всей Европе у моряков никогда не было проблем, но санкции всё изменили. Он добавил, что многих европейцев возмутил отказ судну в швартовке, а сам экипаж намерен обращаться в суд. На борту находятся 15 человек из семи стран, в том числе трое подростков.

27 июля команде «Штандарта» стали помогать пополнять запасы еды и воды жители одного из городов на острове Иль-Аруса. Они сами предложили привозить воду на местных рыбацких лодках.