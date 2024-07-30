Волгоград, 30 июля, 2024, 11:13 — ИА Регнум. Водитель КамАЗа, который столкнулся с пассажирским поездом в Волгоградской области, остаётся в тяжёлом состоянии в реанимации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей оперативных служб региона.

Асламбек У.

«Он доставлен санавиацией в больницу скорой помощи №25 Волгограда, состояние без изменений — тяжёлое, находится реанимации», — отметил собеседник издания.

Как сообщало ИА Регнум, 29 июля водитель, управлявший автомобилем КамАЗ, выехал на регулируемый железнодорожный переезд на красный сигнал светофора. В результате этого произошло столкновение с электровозом пассажирского поезда.

Как сообщали СМИ, инцидент произошёл на перегоне Гремячая — Котельниково. В результате него девять вагонов пассажирского поезда, который следовал по маршруту Казань — Адлер, сошли с рельсов после столкновения состава с КамАЗом, а семь вагонов перевернулись.

Федеральное агентство железнодорожного транспорта «Росжелдор» сообщило, что, по предварительным данным, пострадали 140 человек, в их числе восемь детей. 55 человек госпитализировали, а трое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.