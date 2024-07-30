Вашингтон, 30 июля, 2024, 11:09 — ИА Регнум. Американские истребители F-16, которые может получить Украина, станут трофеями на российских парадах. Об этом сообщил аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в материале для издания InfoBRICS

U.S. Air Force photo by Master Sgt. Jack Braden

«F-16 постигнет та же участь, что и танки Leopard и Abrams: они станут лёгкой целью для российских сил и будут военными трофеями на парадах», — пишет он.

По его словам, Вооружённые силы России готовятся к появлению истребителей в зоне специальной военной операции и назначают награды за их уничтожение.

Как передавало ИА Регнум, 10 июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США вместе с Нидерландами и Данией направили Украине истребители.

Главокм ВСУ Александр Сырский 24 июля заявил, что обещанные Западом Киеву F-16 не смогут приближаться к линии боевого соприкосновения ближе, чем на 40 км, из-за риска столкнуться с российскими силами.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что поставки F-16 на Украину не изменят ход СВО. Глава государства подчёркивал, что российская армия будет нещадно уничтожать эти самолёты, как и всю остальную боевую технику, которую поставляет Запад.

Газета The Washington Post ранее сообщила, что официальные лица на Западе и в Киеве не верят, что истребители F-16, прибытие которых в распоряжение Вооружённых сил Украины ожидается до конца лета, окажут существенное влияние на ход конфликта.