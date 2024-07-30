Москва, 30 июля, 2024, 11:08 — ИА Регнум. Правительство России считает, что законопроект о запрете на проведение абортов в частных клиниках ограничивает права женщин. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В отзыве кабмина на законопроект указано, что внесенные в Госдуму поправки нарушают права женщин и коммерческих клиник, говорится в материале. Также в отзыве отмечено, что изменения приведут к увеличению расходов бюджетной системы РФ. По мнению представителей правительства, законопроект требует «существенной доработки».

Как сообщало ИА Регнум, 13 декабря 2023 года нижегородские депутаты внесли в Госдуму законопроект, который разрешит делать аборты только в государственных клиниках. Изменения предложили внести в часть 1 статьи 56 Федерального закона от 21 ноября 2011 года «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», добавив в неё слова о том, что искусственное прерывание беременности проводят в медицинских организациях государственной и муниципальной системы здравоохранения. Таким образом частные клиники больше не будут иметь право на проведение абортов.

26 декабря 2023 года глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев выступил против запрета абортов. Он отметил, что такое решение не приведёт к повышению рождаемости.

Ранее президент России Владимир Путин назвал острой проблему абортов, подчеркнув, что необходимо бороться не с абортами, а улучшать социальную защищённость семей с детьми.