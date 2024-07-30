Москва, 30 июля, 2024, 11:09 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение переименовать станцию «Коммунарка» на Сокольнической линии Московского метрополитена в «Новомосковскую». Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Валерий Мельников/РИА Новости

В пресс-службе отметили, что в ближайшее время в метрополитене столицы будет обновлена навигация, связанная с изменением названия станции. При этом название «Коммунарка» перейдёт к строящейся станции на Троицкой линии.

«Сначала будем указывать два названия на указателях при входе в метрополитен и над дверями в поездах, но позже название «Коммунарка» полностью исчезнет с навигации на первой линии», — говорится в сообщении.

Сообщается, что на данный момент специалисты приступили к обновлению информации на цифровых наддверных экранах. Также меняется аудиоинформирование в поездах с названием станции «Новомосковская». Всего специалистам предстоит заменить свыше семи тысяч элементов навигации во всём транспорте, где будет упоминаться новое название станции.

В департаменте московского транспорта отметили, что название станции «Новомосковская» отразит значимость первого пересадочного узла метро в Новой Москве. На современной «Коммунарке» будут обновлены платформенные, подвесные и путевые указатели. Также специалисты обозначат дополнение к будущей пересадке между первой и 16-й линиями метро.

Также заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов добавил, что до конца текущего года будут открыты станции «Потапово» Сокольнической линии и «Тютчевская» Троицкой линии.