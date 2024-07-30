Париж, 30 июля, 2024, 10:52 — ИА Регнум. Евросоюз следует уничтожить из-за агрессивной политики в отношении России и тех, кто призывает к установлению мира. Об этом французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил в соцсети Х.

imago images/Rupert Oberhäuser/ТАСС

«ЕС сошел с ума, ЕС хочет войны, давайте уничтожим Евросоюз!» — призвал Филиппо.

Политик напомнил, что страны Евросоюза осудили премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, чьи предложения направлены на прекращение конфликта на Украине. Это говорит о воинственных настроениях в ЕС, заключил Филиппо.

Ранее французский политик выразил уверенность, что уставшие от боевых действий жители Украины поддержат предложения кандидата в президенты США Дональда Трампа по урегулированию конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, венгерского премьера подвергли критике на Западе после того, как он совершил визит на Украину и в Россию и предложил руководству стран урегулировать конфликт. Выступая в румынском городе Бэиле-Тушнад 27 июля, Орбан заявил, что Запад приказал миру выступить против России, но в реальности ситуация складывается иначе, постепенно растёт число поддерживающих Москву стран. Он также подчеркнул, что в случае победы Трампа на выборах в США Европе придётся признать поражение и понести ответственность за поддержку конфликта на Украине.