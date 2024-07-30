Котельниково, Волгоградская область, 30 июля, 2024, 10:47 — ИА Регнум. Спасатели завершили работы в районе станции Котельниково под Волгоградом, где накануне пассажирский состав сошёл с рельсов из-за столкновения с грузовиком. Об этом сообщает 30 июля пресс-центр МЧС России.

Дмитрий Рогулин/ТАСС

«На месте происшествия работали 324 специалиста и 109 единиц техники», — уточнили в министерстве.

Извлечённый из поезда багаж доставлен на станцию. После его получения пассажиры смогут продолжить путь, говорится в сообщении.

Ранее спасатели извлекли из вагонов всех пассажиров. В поезде, по данным «РЖД», ехали 803 человека. Опрокинутые ударом вагоны поднимали с помощью крана-манипулятора и тяжёлой техники.

Как сообщало ИА Регнум, 29 июля в Волгоградской области на перегоне Гремячая — Котельниково пассажирский поезд, следовавший по маршруту Казань — Адлер, столкнулся с КамАЗом. Грузовик выехал на пути, и машинист применил экстренное торможение, но удара избежать не удалось. Кабина грузовика отлетела на несколько метров, девять вагонов сошли с путей и опрокинулись.

В Росжелдоре сообщали о 140 пострадавших, 55 из них доставили в районную больницу (ЦРБ) Котельниково. Трое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, уточнил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

За рулём КамАЗа находился 43-летний индивидуальный предприниматель Асламбек Усматов, его госпитализировали с травмами головы и ног. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения.