Москва, 30 июля, 2024, 10:27 — ИА Регнум. Почти 208 млрд рублей банковского финансирования привлек малый и средний бизнес при помощи «зонтичных» поручительств Корпорации МСП в первом полугодии 2024 года. Объем полученных средств вырос более чем в два раза относительно аналогичного периода прошлого года. Кроме того, количество получателей данной меры господдержки выросло до рекордных значений.

Иван Шилов ИА Регнум Бизнес, предпринимательство, МСП

«Количество компаний, которые смогли за счет поручительств получить кредиты, увеличилось почти в три раза и составило 19 тысяч», — рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Он добавил, что на фоне высокой ключевой ставки «зонтичные» поручительства дают возможность бизнесу получить кредит на оптимальных условиях. По его данным, аналитика говорит о том, что каждый третий предприниматель не смог бы получить кредит без поручительства. Также видим эффективность для государства — на один бюджетный рубль МСП привлекают средств на 240 рублей.

Наибольший объем средств за счет поручительств привлекли МСП сферы торговли (78,0 млрд рублей), обрабатывающих производств (41,5 млрд рублей), строительства (26,2 млрд рублей), транспортировки и хранения (16,7 млрд рублей), информации и связи (8,4 млрд рублей), научно-технической деятельности (7,7 млрд рублей), сельского хозяйства (6,4 млрд рублей), гостиницы и общепит (5,3 млрд рублей).

Москва и Санкт-Петербург лидируют по объему заключенных кредитных договоров с использованием «зонтичных» поручительств (44,6 млрд руб. и 16,1 млрд руб.). Далее следуют Московская (10 млрд руб.), Свердловская (8,1 млрд руб.) и Ростовская области (7,4 млрд руб.), Краснодарский край (6,9 млрд руб.) и Воронежская область (6,0 млрд руб.).

«Зонтичные» поручительства Корпорации МСП покрывают до 50% суммы банковского кредита и позволяют предпринимателю получить его даже при отсутствии необходимого залога. Инструмент был запущен в 2021 году и реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».