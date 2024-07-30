Москва, 30 июля, 2024, 10:21 — ИА Регнум. Восемь подростков, действуя двумя группами, пытались совершить теракты на железной дороге в Свердловской области. В отношении несовершеннолетних возбуждены уголовные дела, сообщает 30 июля пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления СК России.

Дмитрий Коротаев/Регнум

По данным следствия, ранее в июле две группы подростков — пятеро и трое — намеревались поджечь локомотивы и релейные железнодорожные шкафы на территории железнодорожного цеха в Красноуральске и на железнодорожной станции Первоуральск. Злоумышленники прибыли на места с горючей жидкостью и металлическими ломами, где их задержали сотрудники ФСБ.

«Действия подозреваемых в зависимости от роли каждого квалифицированы по ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 205, а также по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ («Покушение и приготовление к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору»)», — говорится в сообщении.

Инструкции для совершения поджогов несовершеннолетние получали в мессенджере от украинского куратора. Действовали они за обещанное вознаграждение.

Устанавливаются все обстоятельства преступлений, решается вопрос о помещении подозреваемых под арест, добавили в СК.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Красноярский краевой суд приговорил двух подростков, готовивших диверсию в городе Уяре, к 4 и 5,5 года лишения свободы в воспитательной колонии. Одного из них признали виновным в поджоге релейных шкафов на железной дороге.

В апреле в Смоленской области задержали трёх подростков, которые подожгли релейные шкафы на одном из перегонов главного хода Московской железной дороги. Несовершеннолетние действовали по указанию куратора, заявили в ФСБ.