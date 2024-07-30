Киев, 30 июля, 2024, 15:22 — ИА Регнум. Командир третьей штурмовой бригады Вооружённых сил Украины, бывший боевик «Азова» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Олег Романов заявил, что дал распоряжение расстреливать на месте тех, кто поджигает военные автомобили. Об этом сообщает украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на его видеообращение.

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«Я на правах командира батальона по соглашению с высшим руководством, опираясь на военное время и боевой иммунитет, даю устное распоряжение и добро своим бойцам на то, что в случае обнаружения этих злоумышленников (поджигающих машины) высшая мера наказания применялась на месте», — сказал Романов.

Третья штурмовая бригада ВСУ сформирована из украинских националистов, костяком её состава стали боевики «Азова».

16 апреля глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мер мобилизации, который вступил в силу 18 мая. Согласно документу, за уклонение от воинской службы были введены более суровые наказания. Также закон разрешил заочное вручение повестки в военкомат и обязал мужчин призывного возраста постоянно носить при себе военный билет.

Как сообщало ИА Регнум, население Украины совершает массовые поджоги машин военных ВСУ, принимая их за транспорт ТЦК (украинский аналог военкомата). 27 июля в Киеве неизвестные сожгли машину, принадлежащую Вооружённым силам Украины (ВСУ). Подобный случай произошёл ночью 21 июля. В Киеве неизвестные подожгли несколько автомобилей бойцов ВСУ.