* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 30 июля, 2024, 09:53 — ИА Регнум. Пародист и телеведущий Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) обратился в Верховный суд России, чтобы обжаловать отказ в исключении его из списка иноагентов, следует из данных судебной картотеки.

Сергей Бобылев/ТАСС

Суд зарегистрировал жалобу 23 июля, дата заседания по ней пока не назначена. Иск направлен на признание незаконным распоряжения о включении в реестр физлиц — иноагентов и его отмену.

«Обжалуется: решение об отказе в удовлетворении административного иска от 02.06.2023», — указано в карточке производства.

Как сообщало ИА Регнум, 16 сентября 2022 года российский Минюст включил Галкина в реестр иноагентов за получение финансирования от Украины при «осуществлении политической деятельности». Комик предпринял несколько попыток оспорить это решение. Летом 2023 года Замоскворецкий суд Москвы оставил шоумена в статусе иноагента. В мае 2024 года жалобу Галкина отказался удовлетворить Второй кассационный суд общей юрисдикции.

По мнению общественного деятеля Вадима Манукяна, пародист в попытке выйти из списка иноагентов пойдёт до конца, так как лицам с таким статусом всё сложнее зарабатывать в России, а законодательство в этой сфере постепенно ужесточается. Кроме того, у Галкина в стране осталось имущество, и он боится его потерять. Однако нет признаков того, что Галкин вышел из-под иностранного влияния, поэтому у судов и Минюста есть достаточные основания для сохранения его в этом статусе, пояснил эксперт.

Сначала иноагенты даже гордились своим статусом, но затем ситуация изменилась, бравада сошла. Статус превратился из «заслуги» в обременение, непосильную ношу, добавил Манукян.

Галкин после начала российской спецоперации на Украине выступил против действий российских властей, а в марте 2022 года переехал из страны в Израиль. С ним покинули Россию дети и супруга Алла Пугачёва.