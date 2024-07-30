Москва, 30 июля, 2024, 09:25 — ИА Регнум. Магнитная буря, о которой предупреждали синоптики, накрыла Землю, сообщил 30 июля в Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

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«С небольшой временной задержкой прогнозы начинают оправдываться — в 7 часов 9 минут по московскому времени на Земле началась слабая магнитная буря класса G1», — написал Леус.

Ранее синоптик сообщил о высокой вероятности магнитных бурь сильного уровня G3. В среду и четверг, 31 июля и 1 августа, ожидаются бури среднего уровня G2, отмечал он.

Леус добавил, что начало магнитных бурь ожидалось ночью 29 июля, но геомагнитное поле оставалось спокойным. Только 30 июля после 03:19 мск оно перешло в слабо возмущённое состояние.

Как сообщало ИА Регнум, мощные магнитные бури обрушились на Землю в мае и июне, им предшествовали сильные вспышки на Солнце. В частности, сильнейшую вспышку самого высокого класса Х дважды зафиксировали на Солнце 1 июня.

Директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Пушкова РАН (ИЗМИРАН) Владимир Кузнецов ранее пояснил, что Солнце находится на пике своей активности, но бояться магнитных бурь не стоит. По его словам, за время солнечного цикла (примерно 11 лет солнечной активности) Земля испытывает примерно 600 магнитных бурь. Вместе с тем эксперт призвал принимать во внимание их воздействие на людей и на технические системы на планете и в космосе.