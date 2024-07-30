Севастополь, 30 июля, 2024, 09:12 — ИА Регнум. Антирусский нацизм, который сформировался на Западе, является особой формой нацизма. Об этом в ходе второго всероссийского форума Всемирного русского народного собора «Русский мир» в Севастополе сообщил профессор МГИМО, постпред республики Крым при президенте России Георгий Мурадов.

Сергей Бобылев/РИА Новости Георгий Мурадов

«На Западе сформировался очень серьёзный компонент западной политики, который мы называем сегодня антирусский нацизм. Это особая форма нацизма», — отметил он, подчеркнув, что это не неонацизм.

По словам постпреда, впервые такое мировоззрение сформировалось в государствах Прибалтики, а чуть позже оно появилось в странах Европы.

Кроме того, Мурадов заявил о необходимости разработки методов защиты русского населения, которое проживает за пределами России, на случай нарушения их прав или ограничения свобод. Он также добавил, что Россия имеет право применять такие методы при грубом и массовом нарушении прав русского народа на этих территориях, в особенности если это исторические территории.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время между Россией и США фактически отсутствуют двусторонние отношения. Причиной этому стала атмосфера слепой ненависти и к России, которая господствует на Западе. По мнению Пескова, со временем резко негативное отношение к РФ на этой территории изменится, однако для этого должно пройти время.

Ранее во время выступления на марафоне «Знание» пресс-секретарь отметил, что приступом русофобии охвачена Польша. Он также подчеркнул, что рано или поздно русофобия пройдёт, как «любое острое заболевание».

12 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что угроза возрождения нацизма в мире сохраняется из-за политики, которую проводят США и их союзники. Он подчеркнул, что это касается и Украины, которую Запад использует для военного конфликта с Россией.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Запад всегда делал ставку на украинских националистов, зная, что это те же нацисты, сотрудничавшие с Гитлером. Киевскому режиму также позволили возвести этих нацистов в ранг национальных героев, добавил глава государства.