Курск, 30 июля, 2024, 08:49 — ИА Регнум. Спасатели ликвидировали пожар на нефтебазе в Курской области, возникший после атаки украинского беспилотника, сообщил 30 июля врио главы региона Алексей Смирнов.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Сегодня утром в 5:50 (совпадает с мск) пожар полностью потушен. К его ликвидации было привлечено 140 спасателей и 32 единицы техники», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, никто из местных жителей и работников нефтебазы не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, три резервуара с топливом загорелись в Курской области в ночь на 28 июля. Врио главы региона сообщил, что украинские БПЛА атаковали нефтебазу. Он уточнил, что ни жители района, ни сотрудники предприятия в результате атаки не пострадали.

В ночь на 28 июля российские силы противовоздушной обороны сбили над Курской областью два украинских дрона. Как сообщило Министерство обороны России, ещё пять БПЛА ВСУ штатные средства ПВО уничтожили в Белгородской области.