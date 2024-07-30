Вашингтон, 30 июля, 2024, 08:33 — ИА Регнум. Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск прокомментировал в социальной сети Х новость о сотне биологических детей у основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.

Ebrahim Noroozi/AP/TASS Илон Маск

«Уровень новичка» — Чингисхан», — ответил предприниматель на публикацию о детях Дурова.

Согласно легендам, у основателя Монгольской империи Чингисхана было порядка 600 детей. У самого Маска 12 детей.

Как сообщало ИА Регнум, 29 июля Павел Дуров написал в Telegram-канале, что является биологическим отцом более 100 детей в 12 странах. Он также поделился, что 15 лет назад один из его друзей попросил ему с женой помочь завести ребёнка, став донором спермы.

В клинике Дурову предложили сдать больше материала, чтобы анонимно помочь большему числу семейных пар. Он согласился, а теперь узнал, что его «прошлая донорская активность помогла более чем 100 парам в 12 странах завести детей».