Маск отреагировал на новость о сотне детей Дурова
Маск пошутил о сотне биологических детей Дурова, назвав это «уровнем новичка»
Вашингтон, 30 июля, 2024, 08:33 — ИА Регнум. Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск прокомментировал в социальной сети Х новость о сотне биологических детей у основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.
«Уровень новичка» — Чингисхан», — ответил предприниматель на публикацию о детях Дурова.
Согласно легендам, у основателя Монгольской империи Чингисхана было порядка 600 детей. У самого Маска 12 детей.
Как сообщало ИА Регнум, 29 июля Павел Дуров написал в Telegram-канале, что является биологическим отцом более 100 детей в 12 странах. Он также поделился, что 15 лет назад один из его друзей попросил ему с женой помочь завести ребёнка, став донором спермы.
В клинике Дурову предложили сдать больше материала, чтобы анонимно помочь большему числу семейных пар. Он согласился, а теперь узнал, что его «прошлая донорская активность помогла более чем 100 парам в 12 странах завести детей».