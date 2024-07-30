Вашингтон, 30 июля, 2024, 08:18 — ИА Регнум. Организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК) пытается снизить цены на нефть в надежде на то, что выборы президента Соединённых Штатов Америки выиграет Камала Харрис, заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

По его словам, страны ОПЕК делают всё возможное, чтобы сбить цены на нефть в надежде, что «безумная Харрис победит».

«Тогда они действительно пожнут неплохие плоды! Она станет катастрофой для США!» — заявил он в своей соцсети Truth Social.

Как передавало ИА Регнум, 21 июля президент США Джо Байден объявил о выходе из предвыборной гонки. По его словам, такое решение он принял в интересах Демократической партии и будущего страны. В качестве кандидата на предстоящих выборах Байден предложил вице-президента Камалу Харрис.

Ожидается, что Харрис официально может быть выдвинута в качестве кандидата до 7 августа, то есть до предстоящего съезда Демократической партии (DNC), который пройдёт 19–22 августа в Чикаго.

26 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Трамп проявляет больше политической мудрости в поддержании диалога с Россией, но тем не менее де-факто такие действия ни на что не влияют. Он напомнил, что при бывшем президенте США ввели огромное количество санкций против России. В Кремле понимают, что Трамп мало чем отличается от всех остальных американских лидеров, указал пресс-секретарь российского лидера.