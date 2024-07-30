Владивосток, 30 июля, 2024, 08:07 — ИА Регнум. Фрунзенский районный суд Владивостока в Приморском крае 30 июля отложил рассмотрение второго уголовного дела в отношении сахалинского рыбопромышленника Олега Кана. Его обвиняют в создании преступного сообщества, контрабанде и уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщили в суде.

Региональный фонд «Родные острова» Олег Кан

По словам собеседника, заседание суда не состоялось по причине нахождения судьи в отпуске. Установлена новая дата — 16 сентября.

Как сообщало ИА Регнум, находящегося в международном розыске рыбопромышленника Олега Кана Приморский краевой суд 26 апреля заочно признал виновным в организации убийства бизнесмена во Владивостоке в 2010 году и приговорил к 17 годам колонии строгого режима.

В марте Арбитражный суд Приморского края взыскал 358,7 млрд рублей по иску Генеральной прокуратуры России к дальневосточным рыбным промышленникам, среди которых был «крабовый король» Кан. Установлено, что с 2019 по 2024 год группой подконтрольных Кану лиц осуществлялся вылов крабов и иных морепродуктов, которые на внутренний рынок не поставлялись, а вывозились в полном объёме за рубеж.

По версии Генпрокуратуры, Олег Кан сбежал из России, его объявили в международный розыск и заочно арестовали. В июне 2021 года следственные органы во Владивостоке наложили арест на недвижимость, принадлежащую «крабовому королю». В декабре 2022 года начался заочный процесс по обвинению Кана в организации заказного убийства.

Во время судебного заседания в марте 2024 года представитель защиты по иску Генпрокуратуры заявил о смерти Кана и попросил суд закрыть дело. Но сторона обвинения посчитала ссылку на данные сайта Федеральной нотариальной палаты недостаточно достоверными, соответствующая запись в ЗАГСе отсутствовала. Затем Генпрокуратура получила ответы на запросы, что смерть Кана не регистрировали, на основании чего обвинение расценило заявление о ней инсценировкой.