Луганск, 30 июля, 2024, 07:50 — ИА Регнум. Старшеклассница из Луганска, писательница и драматург Фаина Савенкова, занесённая в базу украинского сайта «Миротворец», написала не одно открытое письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону. Она обращалась к нему после его высказываний о России и помощи ВСУ. Писала она и сирийскому лидеру Башару Асаду. Девочка подробности рассказала «РИА Новости».

Сергей Корсун ИА Регнум Эммануэль Макрон, Франция

Асад, по словам Савенковой, ей ответил. Она даже встретилась с его помощником, который пригласил школьницу посетить его страну.

«Мы очень хорошо пообщались, я рада, что он мне ответил. По поводу Макрона: мне всего один раз отвечал помощник и ничего конкретного не сказал. Они лишь заверили, что они знают о Минских соглашениях, «но делать ничего не будут», — пояснила Фаина.

В письме она назвала Макрона «военным преступником и лжецом», заявив, что в том числе и на нём лежит ответственность за гибель детей Донбасса.

Письмо было опубликовано 11 марта в нескольких изданиях на английском, французском и русском языках.

Как сообщало ИА Регнум, Фаина Савенкова из Луганска, считает, что кандидату в президенты США Дональду Трампу было бы полезно посетить Донбасс. Девочка написала открытое письмо Трампу и попросила помочь остановить поставки западного вооружения украинской армии.

За 10 лет развязанного Украиной вооруженного конфликта 228 детей республики получили ранения различной степени тяжести, некоторые из них впоследствии остались инвалидами.

Пострадавшими за эти годы признали более 24 тыс. детей в Донбассе и Новороссии. Только в ЛНР в результате украинских обстрелов погибли 68 детей.

В январе 2023 года экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, получивший ранение при обстреле Донецка, попросил передать извлечённый из его тела осколок Макрону. Осколок был передан послу Франции в России Пьеру Леви с сопроводительным письмом. Рогозин добавил, что Франция и другие страны Запада, снабжающие Киев оружием, ответят за совершённые в Донбассе военные преступления.