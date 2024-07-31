Пятнадцатилетняя школьница из Луганска — юная писательница и драматург Фаина Савенкова написала открытое письмо Дональду Трампу. Она считает, что кандидату в президенты США было бы полезно посетить Донбасс, чтобы увидеть, как поставляемое Киеву оружие убивает жителей Донбасса, детей. Таким известием ознаменован новый, 887-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум Донбасс

В своём открытом послании молодая активистка попросила Трампа помочь остановить поставки западных вооружений украинским войскам. Она считает, что кандидат в президенты США хоть и не является другом России, «но он единственный, кто на сегодня способен остановить демократов и остальных политиков Запада от сползания к третьей мировой войне». Пояснение девочки 30 июля приводит «РИА Новости».

В своём послании Фаина Савенкова напомнила, что война в Донбассе началась ещё в 2014 году и что 27 июля 2014 года Вооруженные силы Украины нанесли массированный артудар по Горловке, в результате которого погибли 22 мирных жителя, в том числе дети.

В связи с недавним покушением на Трампа Савенкова отметила, что очень рада — у преступника не получилось выполнить задуманное. «Однако теперь представьте, что всё, произошедшее с вами, грозит детям Донбасса», — предложила школьница Трампу, подчеркнув, что дети в Донбассе продолжают гибнуть и это необходимо как можно скорее остановить.

Тем временем непосредственно в зоне СВО расчёты самоходных артиллерийских установок «Гиацинт» артиллерийского соединения группировки войск «Восток» из Приморского края нанесли огневое поражение опорным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ) севернее населенного пункта Старомайорское. По данным Минобороны, в районе Времевского выступа бойцы поразили вражескую артиллерийскую самоходку «Богдана», а БПЛА «Ланцет» добил киевское оружие.

А бойцы группировки «Запад» в течение суток уничтожили два вражеских танка Т-64, а также 10 пунктов управления беспилотниками, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

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