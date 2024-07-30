* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 30 июля, 2024, 07:32 — ИА Регнум. Очередную попытку обжаловать отказ в исключении из реестра иноагентов предпринял юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщили в Верховном суде России.

Sputnik/РИА Новости

«В суд поступила жалоба Галкина Максима Александровича», — цитирует «РИА Новости» высший судебный орган.

Дата заседания пока не назначена.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2022 года Министерство юстиции России внесло Галкина в реестр иностранных агентов. Отмечалось, что он занимался политической деятельностью, а также получал деньги от Украины. Позднее шоумен пытался добиться отмены решения Минюста. В июне 2023 года суд отклонил иск Галкина отозвать статус иноагента, после чего юморист подал кассационную жалобу.

Второй кассационный суд общей юрисдикции 29 мая отказался удовлетворить его обращение.

В июле общественники обратились в Следственный комитет РФ с просьбой проверить сбежавшего из России Максима Галкина по статье о государственной измене. Поводом для подачи заявления стало выступление шоумена на свадьбе украинской пары из Киева. На мероприятии также присутствовал украинский певец Монатик, направляющий средства на финансирование ВСУ. Общественники считают, что Галкин не поменял свою политическую позицию и не осудил террористическую деятельность киевского режима, в связи с чем возникли обоснованные подозрения в том, что он направляет заработанные денежные средства на нужды Киева напрямую или через какие-либо организации.