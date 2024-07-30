Уяр, Красноярский край, 30 июля, 2024, 06:56 — ИА Регнум. В городе Уяре в Красноярском крае по подозрению в нанесении смертельных травм четырёхмесячному сыну задержана местная жительница. Подробности сообщили в Telegram-канале Главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия В доме подозреваемой

Тело ребёнка было обнаружено в частном доме 27 июля. В результате проведённого судебно-медицинского исследования установлено, что смерть ребёнка наступила от насильственных действий. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления — умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

«Женщина разозлилась из-за неспокойного поведения сына, схватила его и ударила головой о деревянное ребро дивана. Следующие два дня младенец чувствовал себя неважно, был бледным и слабым. 27 июля она продолжила избиение ребёнка, после которого случайно упала и придавила его. Ребёнок умер», — пояснили следователи.

У мальчика обнаружена закрытая черепно-мозговая травма, перелом свода основания черепа, ушиб головного мозга.

У женщины есть ещё трехлетний сын, его отдали под наблюдение в районную больницу. Она воспитывала детей одна, семья не состояла на профилактическом учете. Подозреваемая задержана.

Как сообщало ИА Регнум, школьный педагог-психолог из Зеленограда избила свою шестилетнюю дочь на детской площадке на глазах у других родителей и детей. Женщине не понравилось поведение дочери. После инцидента у девочки диагностировали ушибы по всему телу, а в отношении матери МВД начало проверку.

В посёлке Юбилейный в Саратовской области родители напали на девочку-подростка, после того как она повздорила с их шестилетним сыном.

Мальчик начал плевать в девочку-подростка, после чего она толкнула обидчика на траву. Мать ребёнка схватила её за волосы и начала трясти. Девочке удалось вырваться и побежать, но её остановил отец мальчика. Он повалил её и начал бить по лицу.