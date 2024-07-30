Москва, 30 июля, 2024, 06:51 — ИА Регнум. Расчёты самоходных артиллерийских установок (САУ) «Гиацинт» артиллерийского соединения Восточной группировки войск из Приморского края нанесли огневое поражение опорным пунктам ВСУ севернее села Старомайорское на южнодонецком направлении фронта. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Mil.ru Самоходное орудие «Гиацинт-С»

«Стараемся выбирать такое время, когда более-менее сумерки либо очень плохая погода — дождь, туман, плохая видимость», — рассказал механик-водитель САУ с позывным Стальной.

В Минобороны уточнили, что при поддержке штурмовиков приморский расчёт 152-мм САУ «Гиацинт» поразил вражескую артиллерийскую самоходку «Богдана», а БПЛА «Ланцет» добил оружие противника.

Основные задачи расчётов САУ «Гиацинт» включают в себя контрбатарейную борьбу, уничтожение укреплений, опорных пунктов и боевой техники ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, украинские войска на покровском направлении на подконтрольной Киеву территории ДНР испытывают нехватку военных, боеприпасов и техники, признал военнослужащий 31-й отдельной механизированной бригады. По словам украинского военнослужащего, ВС России не позволяют подразделениям ВСУ занять новые позиции, командиры некорректно выстраивают тактику обороны, дают неправильные указания по поводу того, какие позиции стоит занимать бойцам.

В период с 20 по 26 июля ВСУ в результате действий группировки войск «Восток» потеряли 835 человек. Совокупные потери украинских войск за неделю составили до 13 825 человек.