Москва, 30 июля, 2024, 06:37 — ИА Регнум. Фигуранты уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра обороны России генерала армии Дмитрия Булгакова о присвоении или растрате в особо крупном размере пожаловались на состояние здоровья. Об этом 29 июля заявляли в суде их адвокаты.

Сергей Бобылев/ТАСС Экс-замминистра обороны России Дмитрий Булгаков

Так, защита директора АО «Грязинский пищевой комбинат» Валерия Ковалевича при перечислении перечня его диагнозов назвала мужчину «тяжело больным», а адвокаты руководителя московского филиала комбината Александра Михайленко утверждали об опасности его нахождения в следственном изоляторе (СИЗО).

В свою очередь следователь отметил, что в СИЗО не выявили у обвиняемых заболеваний, которые не позволяли бы им находиться под стражей.

При продлении срока ареста до 18 сентября судья также указал на отсутствие предъявленных данных о состоянии здоровья фигурантов дела и их заболеваний, включённых в перечень тяжёлых, препятствующих содержанию под стражей.

Как сообщало ИА Регнум, 29 июля Мосгорсуд оставил в СИЗО фигурантов дела Дмитрия Булгакова и совладельцев АО «Грязинский пищевой комбинат» — Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову. Следствие считает, что Михайленко обвиняется в поставке 9 млн пайков в ВС РФ по завышенной цене, ущерб составил 1,3 млрд рублей.

Арестованный 26 июля Дмитрий Булгаков просил избрать ему более мягкую меру пресечения. На суде следствие настаивало на заключении экс-замглавы Минобороны под стражу до осени 2024 года. Суд же счёл доводы защиты недостаточно убедительными и вынес решение в пользу стороны обвинения.

Должность замминистра обороны Булгаков занимал с 2008 по 2022 год. В сентябре 2022 года президент России Владимир Путин отправил его в отставку. В Минобороны тогда сообщили, что Булгаков переходит на другую работу.